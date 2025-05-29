37-летний Ди Мария вернулся в «Росарио Сентраль»

37-летний нападающий Анхель Ди Мария вернулся в «Росарио Сентраль». Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

«Для нашей общей истории предстоит написать ещё много страниц», — сказано в аккаунте «Росарио Сентраль».

Ди Мария является выпускником академии этого аргентинского клуба. Он играл за взрослую команду «Росарио Сентраль» с 2006 по 2007 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. До возвращения в клуб 37-летний нападающий выступал в составе «Бенфики».

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