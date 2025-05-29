Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрока «Сокола» дисквалифицировали на 10 лет по статье о ставках и азартных играх

Игрока «Сокола» дисквалифицировали на 10 лет по статье о ставках и азартных играх
Комментарии

25-летний полузащитник «Сокола» Александр Циберкин получил запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 10 лет.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», — написано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Статья 18 регламента РФС по этике устанавливает запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. В статье 21 данного регламента подчёркивается, что субъектам футбола запрещено оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча.

Материалы по теме
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5
Доннарумма, Зоммер или ты? Игра, где за сейвы дают Playstation 5

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android