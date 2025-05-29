Игрока «Сокола» дисквалифицировали на 10 лет по статье о ставках и азартных играх

25-летний полузащитник «Сокола» Александр Циберкин получил запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 10 лет.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», — написано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Статья 18 регламента РФС по этике устанавливает запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. В статье 21 данного регламента подчёркивается, что субъектам футбола запрещено оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча.

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