«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом финале плей-офф за выход в Серию А

Завершился первый финальный матч плей-офф за повышение в итальянскую Серию А между «Кремонезе» и «Специей». Команды играли на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). По итогам 90 команды не смогли выявить победителя, итоговый счёт встречи — 0:0.

В полуфинале плей-офф за повышение из Серии B «Кремонезе» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее клуба «Юве Стабия» (1:2, 3:0). «Специя» на стадии 1/2 финала одолела в двух встречах «Катандзаро» (2:0, 2:1). Ответный финал пройдёт в воскресенье, 1 июня, в Специи.

Ранее две прямые путёвки в Серию А получили сильнейшие команды второй лиги — «Сассуоло» и «Пиза». Понижение в классе заслужили три команды Серии А — «Эмполи», «Венеция» и «Монца».