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Стефан Эль-Шаарави подпишет новый контракт с «Ромой» — Скира

Стефан Эль-Шаарави подпишет новый контракт с «Ромой» — Скира
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Нападающий Стефан Эль-Шаарави продлит соглашение с «Ромой». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, условия, необходимые для продолжения сотрудничества сторон, выполнены. Новый договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Эль-Шаарави выступал за римскую команду с 2016 по 2019 год, а в 2021-м он вернулся в коллектив. В 41 матче прошедшего клубного сезона игрок забил три гола и отдал шесть голевых передач. На взрослом уровне в активе футболиста есть победы в Кубке Китая и в Лиге конференций УЕФА. Помимо этого, с 2012 года нападающий играет за сборную Италии.

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