«Милан» опубликовал заявление в связи с увольнением Консейсау с поста главного тренера

Португальский специалист Сержиу Консейсау был уволен с поста главного тренера «Милана». О расставании с 50-летним тренером сообщил официальный сайт итальянского клуба. Португалец руководил командой с 30 декабря 2024 года.

«Милан» и Сержиу Консейсау не продолжат своё совместное путешествие в следующем сезоне. Клуб хотел бы поблагодарить Сержиу и его сотрудников за их целеустремлённость, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства командой в течение последних нескольких месяцев. Семья «Милана» прощается с тренером, выигравшим 50-й трофей в истории клуба, и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте «Милана».

Сержиу Консейсау провёл во главе «Милана» 31 матч. 16 из них завершились победами, пять — вничью. Ещё в 10 встречах команда потерпела поражения. Сезон «Милан» завершил на восьмом месте с 63 очками. С португальским тренером «россонери» выиграли Суперкубок Италии сезона-2024/2025.