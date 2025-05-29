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Келлвен ответил, за счёт чего ЦСКА прибавил в весенней части сезона

Келлвен ответил, за счёт чего ЦСКА прибавил в весенней части сезона
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Защитник ЦСКА Келлвен порассуждал, чем обусловлено успешное выступление красно-синих в весенней части сезона.

«Все стали держать максимальную концентрацию во всех матчах. Конечно, у нас блестящий подбор игроков. «Ромб», который у нас является центром, заработал особенно хорошо, под него неплохо подходят игроки, поэтому он тоже даёт свои плоды. Команда сплотилась, показывает хороший результат. Возможно, это и объясняет нашу весеннюю серию», — сказал Келлвен в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После возобновления сезона ЦСКА провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не потерпел ни одного поражения. В этих встречах команда Марко Николича девять раз победила и три раза сыграла вничью. Также армейцы вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где сразятся с «Ростовом» 1 июня.

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