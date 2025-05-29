«Тоттенхэм» может усилить состав хавбеком «Челси» — Джейкобс

Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может покинуть стан «синих» грядущим летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, наиболее конкретный интерес к французскому футболисту проявляет лондонский «Тоттенхэм». Подчёркивается, что Нкунку открыт к тому, чтобы продолжить карьеру в Англии. Также футболист был бы рад, если бы «Бавария» вновь сделала предложение по нему. Мюнхенский клуб проявлял интерес к хавбеку минувшей зимой, на тот момент «Челси» запросил больше € 60 млн.

В минувшем сезоне Нкунку принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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