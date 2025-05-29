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Идрисса Гейе подпишет новый контракт с «Эвертоном» — Footmercato

Идрисса Гейе подпишет новый контракт с «Эвертоном» — Footmercato
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Полузащитник Идрисса Гейе близок к подписанию нового контракта с «Эвертоном». Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, сам футболист также хочет остаться в своей нынешней команде. «Ириски» уже предложили игроку новый договор. «Париж», вышедший в Лигу 1, надеялся подписать хавбека в качестве свободного агента.

Гейе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год, а в 2022-м он вернулся в эту команду после периода карьеры в «Пари Сен-Жермен».

В 40 матчах прошедшего сезона Идрисса отдал три голевые передачи. На протяжении своей карьеры он выступал за «Лилль» (чемпионство и Кубок Франции), «ПСЖ» (два чемпионства, два Кубка страны, Кубок лиги и национальный Суперкубок), со сборной Сенегала он выиграл Кубок африканских наций – 2021.

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