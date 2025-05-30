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Экс-ассистент Клоппа может войти в штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити» — The Times

Экс-ассистент Клоппа может войти в штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити» — The Times
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в приглашении в свой тренерский штаб нидерландского специалиста Пепейна Лейндерса. Об этом сообщает издание The Times. Ранее он работал в качестве ассистента в «Ливерпуле», когда командой руководил немец Юрген Клопп.

По данным источника, в стане горожан намечается серьёзная перестройка тренерского штаба, а приглашение бывшей «правой руки» Юргена Клоппа является одной из приоритетных целей.

Пепейн Лейндерс покинул «Ливерпуль» одновременно с Клоппом — летом 2024 года. Тогда же специалист возглавил австрийский «Ред Булл Зальцбург», но был уволен из клуба в декабре прошлого года. С тех пор 42-летний тренер остаётся без работы.

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