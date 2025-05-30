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«Наполи» объявил о продолжении работы Конте в клубе

«Наполи» объявил о продолжении работы Конте в клубе
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Пресс-служба «Наполи» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявила, что главный тренер команды Антонио Конте продолжит работу в клубе.

Неаполитанцы опубликовали видео с нарезкой моментов 55-летнего специалиста в команде и сопроводили его комментарием: «Снова с тобой».

Ранее СМИ делились информацией, что Конте может покинуть неаполитанский клуб из-за финансового вопроса и других разногласий с его боссами.

Итальянский специалист занял должность главного тренера «Наполи» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона Серии А команда Конте выиграла турнир, набрав 82 очка после 38 матчей. На второй строчке с 81 очком расположился «Интер».

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