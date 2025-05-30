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В Германии назвали причину отказа Вирца от перехода в «Манчестер Сити»

В Германии назвали причину отказа Вирца от перехода в «Манчестер Сити»
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Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за сомнений относительно будущего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в клубе. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, 22-летний хавбек очень хотел играть под руководством испанского специалиста, однако его смутило, что контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан только до 2027 года. Кроме того, 54-летний специалист намекнул, что покинет английский клуб по окончании трудового соглашения.

Вирц предпочёл выбрать «Ливерпуль» как клуб с более стабильной структурой управления. Контракт главного тренера мерсисайдцев Арне Слота также рассчитан до лета 2027 года, однако, вероятно, вскоре он будет продлён в связи с успехами команды в минувшем сезоне.

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