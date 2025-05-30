Та рассказал, что передумал переходить в «Баварию» после разговора с Хаби Алонсо

Немецкий центральный защитник Жонатан Та рассказал, как разговор с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо заставил его передумать о переходе в мюнхенскую «Баварию».

«Мои вещи были собраны — в буквальном смысле. Когда казалось, что сделка заключена, я получил сообщение от Хаби [Алонсо]: «Джона, давай поболтаем». Мы пошли в конференц-зал. И Хаби — у него такая естественная аура… Трудно даже сказать, что это такое, но это чувствуется в том, как он говорит и смотрит вам в глаза. Подобная искренность может быть редкостью в футболе. Вы знаете, что он сделал как игрок, но ещё большее значение имеет то, как он относится к вам как к личности. Он вызывает абсолютное уважение.

У нас была довольно глубокая беседа. Я не хочу вдаваться в точные детали того, что он сказал, но я пробыл в Леверкузене девять лет, и он точно знал, как много этот клуб значит для меня. Он начал говорить о качествах, которые я привношу в команду, и о влиянии, которое я оказываю на своих товарищей по команде, и у меня возникло ощущение, что он действительно видит во мне кого-то особенного», — написал Та в колонке для The Players' Tribune.

В четверг, 29 мая, пресс-служба «Баварии» сообщила о переходе Жонатана Та в клуб летом в статусе свободного агента. Его контракт с «Байером» истекает 30 июня 2025 года. СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны мюнхенского клуба ещё прошлым летом. Главный тренер Хаби Алонсо также покинул «Байер». С нового сезона специалист будет руководить мадридским «Реалом».