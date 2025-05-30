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AS: «Реал» больше всех пострадал от решений VAR в Ла Лиге, «Барселона» — меньше всех

AS: «Реал» больше всех пострадал от решений VAR в Ла Лиге, «Барселона» — меньше всех
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Судьи меняли решения не в пользу мадридского «Реала» после вмешательства VAR 16 раз в минувшем сезоне Ла Лиги. «Сливочные» и «Алавес» являются командами, против которых чаше всего менялись решения арбитров в результате просмотра спорных эпизодов VAR. Об этом сообщает AS.

При этом в пользу «Реала» после вмешательства указанной системы судьи действовали девять раз. Лидером Ла Лиги сезона-2024/2025 по количеству решений, благоприятных для команды, является «Барселона». После вмешательства VAR арбитры 16 раз выносили вердикт в пользу каталонского клуба. Семь раз в спорных ситуациях судьи меняли мнение против сине-гранатовых.

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