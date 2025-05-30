Джоб Беллингем отказался переходить в «Айнтрахт» после посещения базы клуба — источник

Полузащитник английского «Сандерленда» Джоб Беллингем отказался от идеи трансфера в «Айнтрахт». Как сообщает издание Frankfurter Rundschau, такое решение было принято футболистом после посещения базы клуба, стадиона, а также осмотра другой клубной инфраструктуры.

Напомним, в понедельник, 26 мая, англичанин вместе с родителям прибыл во Франкфурт для переговоров с клубом. Помимо «Айнтрахта», в подписании игрока «Сандерленда» заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

По итогам сезона-2024/2025 «Сандерленд» получил право принять участие в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда завоевала третью путёвку в элитную лигу, которая разыгрывается между командами Чемпионшипа с третьего по шестое место в формате плей-офф.