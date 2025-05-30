Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джоб Беллингем отказался переходить в «Айнтрахт» после посещения базы клуба — источник

Джоб Беллингем отказался переходить в «Айнтрахт» после посещения базы клуба — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник английского «Сандерленда» Джоб Беллингем отказался от идеи трансфера в «Айнтрахт». Как сообщает издание Frankfurter Rundschau, такое решение было принято футболистом после посещения базы клуба, стадиона, а также осмотра другой клубной инфраструктуры.

Напомним, в понедельник, 26 мая, англичанин вместе с родителям прибыл во Франкфурт для переговоров с клубом. Помимо «Айнтрахта», в подписании игрока «Сандерленда» заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

По итогам сезона-2024/2025 «Сандерленд» получил право принять участие в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги. Команда завоевала третью путёвку в элитную лигу, которая разыгрывается между командами Чемпионшипа с третьего по шестое место в формате плей-офф.

Материалы по теме
«Сандерленд» вернулся в АПЛ! Сумасшедшая развязка финала плей-офф Чемпионшипа
«Сандерленд» вернулся в АПЛ! Сумасшедшая развязка финала плей-офф Чемпионшипа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android