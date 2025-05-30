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Российские болельщики назвали «ПСЖ» фаворитом финала Лиги чемпионов УЕФА

Российские болельщики назвали «ПСЖ» фаворитом финала Лиги чемпионов УЕФА
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«Чемпионат» и Okko в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» – «Интер» 31 мая провели масштабное исследование. Согласно результатам, 57% россиян уверены, что победу одержит «ПСЖ», тогда как 43% считают фаворитом «Интер». Интерес к Лиге чемпионов, эксклюзивно доступной в Okko, стабильно высок – 73% респондентов признались, что следят за Лигой чемпионов на регулярной основе.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

77% респондентов убеждены, что российские команды на данный момент не готовы составить конкуренцию европейским. Только 15% считают, что отечественные клубы могли бы побороться за трофей, и ещё 8% затруднились ответить.

Почти половина (46%) участников опроса назвали Лигу чемпионов лучшим клубным турниром мира. Для сравнения: английская Премьер-лига получила 30% голосов, Лига 1 – 10% а Ла Лига – 8%, остальные набрали менее 7%.

Среди звёзд текущего розыгрыша Лиги чемпионов респонденты особенно отметили игроков «Барселоны»: 35% назвали лучшим Ламина Ямаля, а 22% — Рафинью. Из представителей финалистов наибольшее признание получил Усман Дембеле («ПСЖ», 20%), за ним следуют игроки «Интера» Лаутаро Мартинес (11%) и Дензел Думфрис (7%).

Оказалось, что 54% фанатов предпочитают смотреть футбол на большом экране телевизора, а каждый четвёртый (25%) смотрит матчи на всех возможных устройствах. На ноутбуках/ПК матчи смотрят 12% участников опроса, а на мобильных устройствах – 6%. 3% выбирают бары и пабы как место для просмотра футбола.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» состоится 31 мая 2025 года и будет доступен эксклюзивно в Okko.

Опрос, результаты которого были представлены выше, проходил на спортивном портале «Чемпионат» с 20 по 27 мая 2025 года, охват составил порядка 25 тыс. интернет-пользователей.

Лига чемпионов - 2024/2025
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