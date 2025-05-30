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«Барселона» продаст тер Штегена в случае покупки Жоана Гарсии — RAC1

«Барселона» продаст тер Штегена в случае покупки Жоана Гарсии — RAC1
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Состоялось заседание правления «Барселоны», на котором решался вопрос позиции вратаря в команде. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые ждут ответа от голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии. Руководство каталонского клуба уверено, что 24-летний футболист примет их предложение. В случае перехода Гарсии в «Барселону» боссы испанского гранда планируют продать 33-летнего вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Немецкий футболист выступает в составе сине-гранатовых с лета 2014 года. С «Барселоной» тер Штеген шесть раз становился чемпионом Испании, столько же раз завоёвывал Кубок Испании, четырежды выигрывал Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

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