Мастантуоно близок к переходу в «ПСЖ» — Doble Amarilla

Полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно пополнит состав «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Doble Amarilla.

Согласно источнику, парижане уже заключили предварительное соглашение с аргентинским клубом, по которому хавбек присоединится к чемпионам Франции в 2026 году. Представители парижского клуба обсудили трансфер с окружением игрока, а также с руководством «миллионеров». В переходе данного исполнителя лично заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Стоимость отступных, прописанная в контракте аргентинца, составляет € 45 млн.

В 19 матчах нынешнего клубного сезона Мастантуоно забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.