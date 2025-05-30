Марко Матерацци: Моуринью был честен со мной — он не лицемер

Экс-защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци рассказал о телефонном звонке Жозе Моуринью и решении остаться в «Интере».

«Как-то мы с женой пошли в магазин, и тут мне звонит Моуринью и говорит: «Я хочу, чтобы ты остался в «Интере», но знай: ты не будешь играть в стартовом составе. Посмотрим. Если ты заслужишь сыграть пять матчей — сыграешь пять матчей. Может быть, 10. Может быть, 100. Не спеши, подумай, устраивает ли тебя это, а потом перезвони». Я перезвонил ему через три минуты и сказал, что хочу остаться. Моуринью был честен со мной — он не лицемер», — сказал Марко Матерацци в эфире студии Окко в Мюнхене.

51-летний итальянский экс-защитник Марко Матерацци выступал за миланский «Интер» с июля 2001 года по июль 2011 года и выиграл в составе чёрно-синих 15 трофеев — Лигу чемпионов, пять чемпионатов Италии, по четыре национальных Кубка и Суперкубка, клубный чемпионат мира.

62-летний Жозе Моуринью занимал пост главного тренера «Интера» с июня 2008 года по май 2010 года и завоевал с ним пять трофеев — Лигу чемпионов, дважды чемпионат Италии, по одному разу Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2008/2009 Матерацци сыграл под руководством Моуринью 15 встреч во всех турнирах, в сезоне-2009/2010 — 20 матчей.