Анчелотти объяснил, почему принял решение сменить «Реал» на сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему принял решение покинуть мадридский «Реал».

«Результаты не соответствовали ожиданиям. Игра команды тоже не радовала. Пришло время что-то менять. После вылета от «Арсенала» мы обсудили это и приняли решение. Это было ожидаемо. Все поняли, что так будет лучше: «Реал» начнёт новый путь, а я — с Бразилией», — приводит слова Анчелотти Marca.

Карло Анчелотти занимал должность главного тренера мадридского «Реала» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. 12 мая сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти главным тренером национальной команды.