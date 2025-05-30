Талалаев: буду переживать за «Ростов» в финале Кубка России. Последняя игра в этом составе

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от встречи Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся победитель верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) ЦСКА и победитель нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростов».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Если брать качество игры команд весной, то все понимают, что ЦСКА вне конкуренции. Однако если брать отдельно взятый матч, то это может быть последняя игра для «Ростова» в нынешнем составе. Они могут преподнести сюрприз, как уже удивили во встрече со «Спартаком», где москвичи имели преимущество, но ростовчане использовали свои моменты. Лично я буду переживать за «Ростов» в этом финале», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА пройдёт 1 июня на московском стадионе «Лужники». Ранее в информационном пространстве появлялись многочисленные инсайды о будущем уходе из «Ростова» ряда ведущих игроков.