Талалаев: буду переживать за «Ростов» в финале Кубка России. Последняя игра в этом составе

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от встречи Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся победитель верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) ЦСКА и победитель нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростов».
«Если брать качество игры команд весной, то все понимают, что ЦСКА вне конкуренции. Однако если брать отдельно взятый матч, то это может быть последняя игра для «Ростова» в нынешнем составе. Они могут преподнести сюрприз, как уже удивили во встрече со «Спартаком», где москвичи имели преимущество, но ростовчане использовали свои моменты. Лично я буду переживать за «Ростов» в этом финале», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА пройдёт 1 июня на московском стадионе «Лужники». Ранее в информационном пространстве появлялись многочисленные инсайды о будущем уходе из «Ростова» ряда ведущих игроков.