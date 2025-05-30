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Талалаев: буду переживать за «Ростов» в финале Кубка России. Последняя игра в этом составе

Талалаев: буду переживать за «Ростов» в финале Кубка России. Последняя игра в этом составе
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от встречи Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся победитель верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) ЦСКА и победитель нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростов».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если брать качество игры команд весной, то все понимают, что ЦСКА вне конкуренции. Однако если брать отдельно взятый матч, то это может быть последняя игра для «Ростова» в нынешнем составе. Они могут преподнести сюрприз, как уже удивили во встрече со «Спартаком», где москвичи имели преимущество, но ростовчане использовали свои моменты. Лично я буду переживать за «Ростов» в этом финале», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА пройдёт 1 июня на московском стадионе «Лужники». Ранее в информационном пространстве появлялись многочисленные инсайды о будущем уходе из «Ростова» ряда ведущих игроков.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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