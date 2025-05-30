Рашид Рахимов назвал игрока-открытие и лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2024/2025

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ прошедшего сезона-2024/2025, а кого — открытием сезона.

«Батраков — это открытие сезона, а лучшим футболистом сезона я назову Даку, потому что каждый день работаю с ним и знаю, какие проблемы он преодолевал. Он показывает настоящий характер. Также отмечу прогресс Кисляка, который показал великолепный футбол и в защите, и в атаке. Стоит обратить внимание, как он разгонял атаки своей команды», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку и 19-летний атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стали лучшими игроками Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по системе «гол+пас». Оба футболиста набрали по 21 баллу: показатель Даку составил 15+6, Батракова — 14+7. При этом Даку стал вторым бомбардиром сезона, уступив только костариканскому форварду «Спартака» Манфреду Угальде (17 голов), Батраков — третьим бомбардиром.