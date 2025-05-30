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Анчелотти: я говорил Мбаппе, что «Реал» должен выиграть Лигу чемпионов

Анчелотти: я говорил Мбаппе, что «Реал» должен выиграть Лигу чемпионов
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Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Мы уже увидели, на что он способен в свой первый сезон. Я говорил ему: мы должны выиграть Лигу чемпионов. С его голами и с «Реалом» у нас не было права на другое», — приводит слова Анчелотти Marca.

Анчелотти покинул «Реал» по окончании сезона и возглавил сборную Бразилии. В Лиге чемпионов сезона-2024/2025 «Реал» дошёл до четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу».

В своём первом сезоне за «Реал» Мбаппе принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых забил 42 гола и сделал 4 результативные передачи.

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