Анчелотти: я говорил Мбаппе, что «Реал» должен выиграть Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Мы уже увидели, на что он способен в свой первый сезон. Я говорил ему: мы должны выиграть Лигу чемпионов. С его голами и с «Реалом» у нас не было права на другое», — приводит слова Анчелотти Marca.

Анчелотти покинул «Реал» по окончании сезона и возглавил сборную Бразилии. В Лиге чемпионов сезона-2024/2025 «Реал» дошёл до четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу».

В своём первом сезоне за «Реал» Мбаппе принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых забил 42 гола и сделал 4 результативные передачи.