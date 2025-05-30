Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти рассказал, что делает Винисиуса особенным

Анчелотти рассказал, что делает Винисиуса особенным
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.

«Он выдающийся, фантастический, трудолюбивый, борец. У бразильцев особое отношение к сборной, и это создаёт давление. Они боятся ошибиться. Но я уверен — он покажет свою лучшую версию в сборной. Он один из лучших в мире. Всегда в игре. Что делает Винисиуса особенным? Он трудяга и борец, каких мало. Его пик ещё впереди», — приводит слова Анчелотти Marca.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 17 результативных передач.

Материалы по теме
Анчелотти: Роналдо — лучший бразилец, которого я тренировал, Винисиус — самый скромный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android