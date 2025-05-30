Анчелотти рассказал, что делает Винисиуса особенным

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.

«Он выдающийся, фантастический, трудолюбивый, борец. У бразильцев особое отношение к сборной, и это создаёт давление. Они боятся ошибиться. Но я уверен — он покажет свою лучшую версию в сборной. Он один из лучших в мире. Всегда в игре. Что делает Винисиуса особенным? Он трудяга и борец, каких мало. Его пик ещё впереди», — приводит слова Анчелотти Marca.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 17 результативных передач.