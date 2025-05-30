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Стал известен состав групп на молодёжном чемпионате мира — 2025

Стал известен состав групп на молодёжном чемпионате мира — 2025
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Официальный сайт ФИФА опубликовал результаты жеребьёвки молодёжного чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Чили осенью 2025 года.

Полный состав групп молодёжного ЧМ-2025:

Группа A: Чили, Египет, Япония, Новая Зеландия;
Группа B: Южная Корея, Панама, Парагвай, Украина;
Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания;
Группа D: Аргентина, Австралия, Куба, Италия;
Группа E: Франция, Новая Каледония, Южная Африка, США;
Группа F: Колумбия, Нигерия, Норвегия, Саудовская Аравия.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Чили с 27 сентября по 19 октября 2025 года, матчи турнира примут города Ранкагуа, Сантьяго, Тальке и Вальпараисо. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа занявших в своих квартетах третьи места.

Сборные России всех возрастов отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам.

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