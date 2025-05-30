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ФИФА начала расследование из-за контракта Анчелотти со сборной Бразилии – Ge.Globo

ФИФА начала расследование из-за контракта Анчелотти со сборной Бразилии – Ge.Globo
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ФИФА уведомила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о необходимости расследования возможного нарушения регламента о футбольных агентах при найме Карло Анчелотти на пост главного тренера мужской сборной Бразилии. Речь идёт о предусмотренной комиссии в размере € 1,2 млн для агента Диего Фернандеса, сообщает Ge.Globo.

Исполнитель ФИФА сомневается относительно роли Диего Фернандеса, который в последние дни постоянно сопровождал Анчелотти вплоть до его прибытия в Бразилию для официального представления в CBF.

ФИФА запросила у CBF официальные контакты Диего Фернандеса, а также потребовала разъяснений по следующим вопросам:

краткое изложение позиции CBF по данному делу, особенно в части роли Диего Фернандеса в подписании контракта;

любые формы переписки, касающиеся контракта, особенно в отношении Диего Фернандеса;

копии всех платежей, произведённых CBF в связи с подписанием контракта;

любые соглашения между CBF и Диего Фернандесом.

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