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CBF отреагировала на информацию о начале расследования ФИФА из-за контракта Анчелотти

CBF отреагировала на информацию о начале расследования ФИФА из-за контракта Анчелотти
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Бразильская конфедерация футбола выступила с заявлением по поводу информации о том, что ФИФА начала расследование из-за контакта Карло Анчелотти со сборной Бразилии.

«Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что условия, связанные с переговорами по найму Карло Анчелотти и его тренерского штаба, содержат положения о конфиденциальности и были разработаны предыдущим руководством организации. Текущая администрация проводит внутреннюю проверку ситуации под руководством отдела корпоративного управления», — приводит заявление CBF Ge.Globo.

Ранее сообщалось, что ФИФА уведомила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о необходимости расследования возможного нарушения регламента о футбольных агентах при назначении Анчелотти.

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