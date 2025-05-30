Радимов объяснил, почему считает «Ростов» фаворитом матча Суперфинала Кубка России с ЦСКА

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему считает «Ростов» фаворитом предстоящего матча с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В моём понимании, фаворит матча — «Ростов». Я попробую объяснить, почему. ЦСКА очень сложно играть против высокоинтенсивных команд. Они имели проблемы с «Крыльями Советов», «Динамо» к ним хорошо подготовилось. В этом матче у ЦСКА будут большие проблемы в плане интенсивности и прессинга. Думаю, «Ростов» начнет делать это с первых минут, и ЦСКА может с этим не справиться. «Ростов» — фаворит для меня», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня, начало – 18:00 мск. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в прошлогоднем Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.