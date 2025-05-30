Появились подробности возможного перехода Бруну Ферандеша в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш всерьёз рассматривает переезд в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, агент португальского футболиста Мигел Пиньо в начале недели прибыл в Эр-Рияд, где провёл переговоры с представителями «Аль-Хиляля», включая президента клуба Фахада бин Нафеля. Внутренние источники называют встречу «продуктивной» и отмечают, что стороны достигли определённого прогресса.

«Аль-Хиляль» намерен как можно скорее закрыть трансферы перед стартом клубного чемпионата мира. В этой связи клуб попросил Фернандеша предоставить ответ до четверга. В последние 48 часов были предприняты активные шаги для получения окончательного согласия игрока.

Сами представители «Аль-Хиляля» подчёркивают, что Бруну пока не отклонил их предложение. Однако позиция «МЮ» остаётся жёсткой — клуб не хочет отпускать своего капитана. Судьба возможного трансфера может решиться в ближайшие дни.