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Появились подробности возможного перехода Бруну Ферандеша в «Аль-Хиляль»

Появились подробности возможного перехода Бруну Ферандеша в «Аль-Хиляль»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш всерьёз рассматривает переезд в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, агент португальского футболиста Мигел Пиньо в начале недели прибыл в Эр-Рияд, где провёл переговоры с представителями «Аль-Хиляля», включая президента клуба Фахада бин Нафеля. Внутренние источники называют встречу «продуктивной» и отмечают, что стороны достигли определённого прогресса.

«Аль-Хиляль» намерен как можно скорее закрыть трансферы перед стартом клубного чемпионата мира. В этой связи клуб попросил Фернандеша предоставить ответ до четверга. В последние 48 часов были предприняты активные шаги для получения окончательного согласия игрока.

Сами представители «Аль-Хиляля» подчёркивают, что Бруну пока не отклонил их предложение. Однако позиция «МЮ» остаётся жёсткой — клуб не хочет отпускать своего капитана. Судьба возможного трансфера может решиться в ближайшие дни.

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