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53-летний водитель, сбивший фанатов «Ливерпуля», предстанет перед судом по семи обвинениям

53-летний водитель, сбивший фанатов «Ливерпуля», предстанет перед судом по семи обвинениям
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Виновник инцидента на чемпионском параде «Ливерпуля» предстанет перед судом.

По информации Sky Sports, полиции удалось установить личность водителя. Им оказался 53-летний Пол Дойл. Ему предъявлены обвинения по семи статьям, включая опасное вождение, преднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и попытку причинить тяжкий вред умышленно.

Дойл был взят под стражу. Первое судебное заседание состоится в пятницу, 30 мая.

26 мая во время празднования победы «Ливерпуля» в АПЛ автомобиль въехал в толпу болельщиков. В результате наезда пострадали 79 человек в возрасте от 9 до 78 лет.

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