53-летний водитель, сбивший фанатов «Ливерпуля», предстанет перед судом по семи обвинениям

Виновник инцидента на чемпионском параде «Ливерпуля» предстанет перед судом.
По информации Sky Sports, полиции удалось установить личность водителя. Им оказался 53-летний Пол Дойл. Ему предъявлены обвинения по семи статьям, включая опасное вождение, преднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и попытку причинить тяжкий вред умышленно.
Дойл был взят под стражу. Первое судебное заседание состоится в пятницу, 30 мая.
26 мая во время празднования победы «Ливерпуля» в АПЛ автомобиль въехал в толпу болельщиков. В результате наезда пострадали 79 человек в возрасте от 9 до 78 лет.