Неймар ответил, что не знает, кто такой Вирц

Нападающий «Сантоса» Неймар ответил на вопрос журналиста SkySport, знает ли он полузащитника «Байера» Флориана Вирца.
— Знаешь ли ты Флориана Вирца из Германии?
— Нет.
— А Джамала Мусиалу?
— А, Джамал Мусиала, да. Великий игрок, крутой. Я думаю, в будущем он станет одним из величайших.
В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.
Ранее сообщалось, что Вирц может перейти из «Байера» в «Ливерпуль». На 22-летнего немца также претендуют «Манчестер Сити» и «Реал».