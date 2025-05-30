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Неймар ответил, что не знает, кто такой Вирц

Неймар ответил, что не знает, кто такой Вирц
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Нападающий «Сантоса» Неймар ответил на вопрос журналиста SkySport, знает ли он полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

— Знаешь ли ты Флориана Вирца из Германии?
— Нет.

— А Джамала Мусиалу?
— А, Джамал Мусиала, да. Великий игрок, крутой. Я думаю, в будущем он станет одним из величайших.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Ранее сообщалось, что Вирц может перейти из «Байера» в «Ливерпуль». На 22-летнего немца также претендуют «Манчестер Сити» и «Реал».

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