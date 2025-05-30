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Матерацци — о Марадоне: при первой встрече я почувствовал себя его сыном

Матерацци — о Марадоне: при первой встрече я почувствовал себя его сыном
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Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о своём отношении к легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

«Я встречался с Диего Марадоной три или четыре раза, и у меня остались очень тёплые воспоминания о нём. Он был доброжелателен ко мне, моему ребёнку, моей семье. При первой встрече я почувствовал себя его сыном — настолько добрым и обаятельным человеком он был. Поцеловал меня, как сына», — сказал Матерацци в эфире студии Окко в Мюнхене.

Матерацци завершил футбольную карьеру в 2011 году. Он провёл 41 матч за сборную Италии, в которых забил два гола.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.

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