Фабрегас назвал тройку лучших тренеров в своей карьере

Известный испанский экс-футболист Сеск Фабрегас назвал тройку лучших тренеров в своей игровой карьере. Он выделил специалистов, которые оказали на него наибольшее влияние.

«Тактически – Хосеп Гвардиола самый сильный. А в человеческом плане я бы выбрал Арсена Венгера. Что касается индивидуального подхода к игрокам в раздевалке – это Моуринью. Он лучше всех умел игрокам залезать в голову и придавать нужный заряд», – приводит слова Фабрегаса beIN Sports.

Напомним, сейчас и сам Фабрегас является тренером — он возглавляет итальянский клуб «Комо». Однако СМИ связывают его с возможным назначением в несколько европейских топ-клубов.