Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрегас назвал тройку лучших тренеров в своей карьере

Фабрегас назвал тройку лучших тренеров в своей карьере
Комментарии

Известный испанский экс-футболист Сеск Фабрегас назвал тройку лучших тренеров в своей игровой карьере. Он выделил специалистов, которые оказали на него наибольшее влияние.

«Тактически – Хосеп Гвардиола самый сильный. А в человеческом плане я бы выбрал Арсена Венгера. Что касается индивидуального подхода к игрокам в раздевалке – это Моуринью. Он лучше всех умел игрокам залезать в голову и придавать нужный заряд», – приводит слова Фабрегаса beIN Sports.

Напомним, сейчас и сам Фабрегас является тренером — он возглавляет итальянский клуб «Комо». Однако СМИ связывают его с возможным назначением в несколько европейских топ-клубов.

Материалы по теме
«Комо» выделит на трансферы около € 100 млн, чтобы удержать в клубе Фабрегаса — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android