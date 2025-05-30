«Атлетико» выбрал нового нападающего на случай ухода Гризманна

Мадридский «Атлетико» прорабатывает план подписания нового нападающего на случай ухода из команды Антуана Гризманна. Француз близок к переезду в американскую лигу МЛС. На его место «матрасники» хотят подписать Лаутаро Мартинеса из «Интера», информирует El Chiringuito.

Детали потенциальной сделки не разглашаются. Однако независимый интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в € 95 млн.

В минувшем сезоне Лаутаро Мартинес был одним из лидеров «Интера». Форвард провёл за миланский клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал семь результативных передач.