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«Атлетико» выбрал нового нападающего на случай ухода Гризманна

«Атлетико» выбрал нового нападающего на случай ухода Гризманна
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Мадридский «Атлетико» прорабатывает план подписания нового нападающего на случай ухода из команды Антуана Гризманна. Француз близок к переезду в американскую лигу МЛС. На его место «матрасники» хотят подписать Лаутаро Мартинеса из «Интера», информирует El Chiringuito.

Детали потенциальной сделки не разглашаются. Однако независимый интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в € 95 млн.

В минувшем сезоне Лаутаро Мартинес был одним из лидеров «Интера». Форвард провёл за миланский клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал семь результативных передач.

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