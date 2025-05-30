«С большим отрывом». Гришин назвал лучшего футболиста сезона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Лучший игрок сезона — Джон Кордоба. Чтобы быть лучшим, необязательно забить больше всех, как те же Угальде или Даку. Всё‑таки нападающие бывают разного калибра. Ты можешь забить 17 голов с пенальти и быть лучшим бомбардиром чемпионата, а можешь играть на команду. Кордоба внёс большой вклад в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне. Джон — лучший футболист сезона с большим отрывом», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кордоба вместе с «Краснодаром» стал чемпионом России в прошедшем сезоне. На счету колумбийского форварда 12 голов в 25 матчах РПЛ.