«Ювентус» откроет свои академии в Армении

Итальянский топ-клуб «Ювентус» планирует расширить сеть собственных футбольных академий. Руководство клуба хочет построить и открыть свои школы в Армении, сообщает «Арменпресс».

Презентацию проекта академии «Ювентуса» посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян. На мероприятия также приехал ветеран туринского клуба Давид Трезеге и один из руководителей «Ювентуса» Давиде Форнака.

Туринский клуб представил проекты своих будущих академий в Армении. Также итальянцы хотят построить в стране новый стадион, который будет соответствовать высоким стандартам УЕФА.

Ранее академии «Ювентуса» также открылись в России.