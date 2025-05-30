Александр Гришин определил лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Выбирая между Николичем и Мусаевым, я бы назвал главного тренера «Краснодара» лучшим тренером прошедшего сезона. Испокон веков было так, что лучшим тренером был тот, кто выигрывает чемпионство. Если бы краснодарский клуб не стал чемпионом, то я бы выбрал Николича», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» под руководством Мусаева впервые в истории стал чемпионом России. Клуб набрал 67 очков в 30 матчах по итогам сезона РПЛ, опередив ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.