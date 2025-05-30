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Пасторе назвал лучшего футболиста, с которым он играл, не считая Месси

Пасторе назвал лучшего футболиста, с которым он играл, не считая Месси
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе вспомнил переход Неймара из «Барселоны» в парижский клуб за € 222 млн.

«Это было нечто невероятное. Мы не думали, что игрок может стоить такую сумму на рынке. Но, наблюдая за его игрой сначала как соперник, а потом играя вместе с ним, понимаешь, что эта цена была даже занижена.

Это было безумие — играть вместе с ним и видеть, что происходило вокруг него. Неймар — гораздо больше, чем просто футболист. После Лионеля Месси он лучший, с кем мне доводилось играть. Он изменил футбол, сломал все шаблоны благодаря масштабу своего трансфера», — приводит слова Пасторе AS.

Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» состоялся в августе 2017 года. Сумма сделки составила рекордные € 222 млн. Бразилец провёл за парижан 173 матча, в которых забил 118 голов и сделал 79 результативных передач.

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