Коло Туре может войти в тренерский штаб «Манчестер Сити»

В тренерском штабе «Манчестер Сити» ожидается пополнение. Так, в команду Хосепа Гвардиолы могут войти два специалиста — Коло Туре и Пеп Лейндерс, об этом информирует журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее тренерский штаб «Манчестер Сити» покинули три специалиста. Клуб намерен восполнить пробел, образовавшийся после их увольнения.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» занял третье место в таблице английской Премьер-лиги, дошёл до финала Кубка Англии, в Кубке лиги коллектив остановился на стадии четвёртого раунда, в Лиге чемпионов команда оступилась в плей-офф за выход в 1/8 финала турнира. Помимо этого, небесно-голубые выиграли Суперкубок Англии — 2024.