Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коло Туре может войти в тренерский штаб «Манчестер Сити»

Коло Туре может войти в тренерский штаб «Манчестер Сити»
Комментарии

В тренерском штабе «Манчестер Сити» ожидается пополнение. Так, в команду Хосепа Гвардиолы могут войти два специалиста — Коло Туре и Пеп Лейндерс, об этом информирует журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее тренерский штаб «Манчестер Сити» покинули три специалиста. Клуб намерен восполнить пробел, образовавшийся после их увольнения.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» занял третье место в таблице английской Премьер-лиги, дошёл до финала Кубка Англии, в Кубке лиги коллектив остановился на стадии четвёртого раунда, в Лиге чемпионов команда оступилась в плей-офф за выход в 1/8 финала турнира. Помимо этого, небесно-голубые выиграли Суперкубок Англии — 2024.

Материалы по теме
Удивительная статистика Пепа Гвардиолы. Его клубы никогда не были вне топ-3!
Истории
Удивительная статистика Пепа Гвардиолы. Его клубы никогда не были вне топ-3!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android