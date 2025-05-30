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Сборная России поздравила Головина с днём рождения

Сборная России поздравила Головина с днём рождения
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Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения Александра Головина, ныне выступающего за «Монако». Сегодня, 30 мая 2025 года, российскому полузащитнику исполняется 29 лет. Сборная России пожелала ему счастья, бодрости духа, больших побед и исполнения желаний.

«Александру Головину – 29! Поздравляем с днём рождения полузащитника сборной России! Желаем Саше бодрости духа, счастья, больших побед и исполнения всех желаний», — написала пресс-служба сборной России.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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