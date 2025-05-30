«Сомнений не было». Защитник «Краснодара» Сергей Петров — о победе в РПЛ

Футболист «Краснодара» Сергей Петров рассказал, что никто в команде Мурада Мусаева не сомневался насчёт победы в Российской Премьер-Лиге по итогам минувшего сезона. 34-летний Петров провёл 30 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

— Скажи вам кто год назад, что станете чемпионами, поверили бы?

— Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была — стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой.

— Даже после трёх ничьих на старте чемпионата не было сомнений в возможности выиграть золото?

— Сомнений не было. Да и почему они должны быть? Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали своё дело, — приводит слова Петрова «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».