«Брентфорд» продлил контракт с украинским полузащитником Ярмолюком

Английский «Брентфорд» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Егором Ярмолюком. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года с возможностью продления ещё на сезон.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 35 матчах «Брентфорда» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.

Егор Ярмолюк — воспитанник клуба «Днепр-1», на взрослом уровне он дебютировал в июне 2020 года в матче с полтавской «Ворсклой». На тот момент ему было 16 лет и 140 дней. Полузащитник стал вторым самым молодым игроком, выступавшим в высшем украинском дивизионе. К «Брентфорду» молодой полузащитник присоединился летом 2022 года.