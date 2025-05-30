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«Желаю Сафонову победы». Андрей Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

«Желаю Сафонову победы». Андрей Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ», а также поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане сыграют с миланским «Интером». Встреча пройдёт 31 мая в Мюнхене (Германия).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда рад, когда Матвей приезжает в сборную, человек может выиграть Лигу чемпионов, приятно с ним находиться. Ему большое уважение, желаю ему победы в Лиге чемпионов. Я не беру в счёт трофеи, но Матвей столько матчей сыграл на высоком уровне, у нас не так много футболистов, которые играют за рубежом. Очень рад, что в странах следят за нашим футболом, забирают в иностранные большие клубы. За ним следит вся страна.

Мне кажется, что «ПСЖ» выиграет у «Интера» и станет победителем Лиги чемпионов. Счёт не знаю, но чувствую, что «ПСЖ» выиграет, они посильнее», — приводит слова Мостового ТАСС.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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