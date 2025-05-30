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«Брентфорд» выкупил у «Фиорентины» права на защитника молодёжной сборной Италии

«Брентфорд» выкупил у «Фиорентины» права на защитника молодёжной сборной Италии
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Пресс-служба английского «Брентфорда» объявила о выкупе прав на защитника Микаеля Кайоде у итальянской «Фиорентины». Футболист подписал пятилетний контракт с английским клубом, при этом у «пчёл» есть опция продления ещё на 12 месяцев.

«Я так рад продлить своё пребывание в «Брентфорде». Я чувствовал себя желанным гостем с первого дня, как прибыл в клуб, благодаря моим товарищам по команде и заботе, которую проявил ко мне тренерский состав. Я хотел играть в английской Премьер-лиге с самого детства, и мне было так приятно делать это здесь. Не могу дождаться следующего сезона!» — приводит слова Кайоде официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Кайоде провёл в составе «Брентфорда» 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока молодёжной сборной Италии в € 18 млн.

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