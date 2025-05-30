В Париже будут патрулировать улицы в день финала Лиги чемпионов во избежание беспорядков

Тысячи сотрудников органов правопорядка в Париже планируют патрулировать улицы в день финала Лиги чемпионов, где сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер». Об этом сообщает Agency France-Press в социальной сети X. По данным источника, 31 мая парижские власти задействуют порядка 5400 полицейских, дабы избежать беспорядков.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Начало матча — в 22:00 мск. «ПСЖ» никогда ранее в своей истории не выигрывал этот турнир. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в прошлогоднем финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.