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В Париже будут патрулировать улицы в день финала Лиги чемпионов во избежание беспорядков

В Париже будут патрулировать улицы в день финала Лиги чемпионов во избежание беспорядков
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Тысячи сотрудников органов правопорядка в Париже планируют патрулировать улицы в день финала Лиги чемпионов, где сыграют «ПСЖ» и миланский «Интер». Об этом сообщает Agency France-Press в социальной сети X. По данным источника, 31 мая парижские власти задействуют порядка 5400 полицейских, дабы избежать беспорядков.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на мюнхенском стадионе «Альянц Арена». Начало матча — в 22:00 мск. «ПСЖ» никогда ранее в своей истории не выигрывал этот турнир. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в прошлогоднем финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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