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Соберите свою сборную сезона РПЛ. Спецпроект «Чемпионата»

Соберите свою сборную сезона РПЛ. Спецпроект «Чемпионата»
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«Чемпионат» объявляет о запуске нового специального проекта, посвящённого подведению итогов сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге. Мы приглашаем читателей принять участие в составлении символической сборной прошедшего чемпионата России. Составить свою символическую сборную сезона РПЛ можно здесь.

В течение сезона после каждого из 30 сыгранных туров «Чемпионат» составлял символическую сборную уикенда. За это время в них попали множество игроков из разных клубов РПЛ. Каждый футболист, выбранный нами дважды и более раз, доступен для включения в сборную сезона.

Принять участие в составлении символической сборной РПЛ сезона-2024/2025 можно по ссылке. Каждый может выбрать одну из трёх предложенных расстановок на поле, а затем разместить на нём выбранных футболистов. Получившейся сборной можно поделиться в социальных сетях.

Ознакомиться с версией символической сборной сезона по версии «Чемпионата» можно здесь
3 сборные сезона РПЛ от «Чемпионата»! Здесь только лучшие
3 сборные сезона РПЛ от «Чемпионата»! Здесь только лучшие
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