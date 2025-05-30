Лука Джорджевич: Данни навсегда останется самым талантливым партнёром — он мог на поле всё

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич высказался о португальском экс-капитане сине-бело-голубых Мигеле Данни.

«Для меня навсегда самым талантливым партнёром по команде останется Мигел Данни. Это футболист, который мог сделать на поле всё. Для нападающего с Данни было очень просто играть — нужно просто бегать, а он найдёт возможность доставить мяч. С ним было прекрасно. В «Зените» было много квалифицированных игроков, но, если нужно выделить одного, это будет Данни», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Португалец выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, трижды побеждал в чемпионате России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.