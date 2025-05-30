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Ибраима Конате заявил, что хочет стать лидером «Ливерпуля»

Ибраима Конате заявил, что хочет стать лидером «Ливерпуля»
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате сообщил, что намеревается стать лидером «красных». Футболист подчеркнул, что чувствует себя счастливым в мерсисайдском клубе. Действующий контракт Конате с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2026 года.

«У меня много целей в этом клубе: стать лидером, выиграть абсолютно всё. Я очень счастлив здесь, честно говоря. Недавно был ещё один разговор с клубом и моим агентом (по поводу продления контракта. — Прим. «Чемпионата»), поэтому посмотрим, что произойдёт в ближайшие пару недель, или я не знаю когда, но посмотрим, позвольте мне так сказать», — приводит слова Конате британское онлайн-издание The Independent.

Напомним, «Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона.

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