Ибраима Конате заявил, что хочет стать лидером «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате сообщил, что намеревается стать лидером «красных». Футболист подчеркнул, что чувствует себя счастливым в мерсисайдском клубе. Действующий контракт Конате с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2026 года.

«У меня много целей в этом клубе: стать лидером, выиграть абсолютно всё. Я очень счастлив здесь, честно говоря. Недавно был ещё один разговор с клубом и моим агентом (по поводу продления контракта. — Прим. «Чемпионата»), поэтому посмотрим, что произойдёт в ближайшие пару недель, или я не знаю когда, но посмотрим, позвольте мне так сказать», — приводит слова Конате британское онлайн-издание The Independent.

Напомним, «Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона.