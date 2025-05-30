Егор Ярмолюк поделился эмоциями от продления контракта с «Брентфордом»

21-летний полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал продление контракта с английским клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года с возможностью продления ещё на сезон.

«Я очень рад подписать новый контракт с первой командой. Это даёт мне ещё больше энергии, чтобы работать ещё усерднее. Мне очень понравился этот сезон, я начал его в Премьер-лиге и дебютировал за сборную Украины. Я очень горжусь собой и хочу продолжать в том же духе. Всегда нужно что-то улучшать. Я хочу улучшить всё в своей игре, чтобы вывести себя и команду на новый уровень.

Срок нового соглашения? Это очень важно для меня. Я очень благодарен клубу за доверие, и это даёт мне больше уверенности и удовольствия от игры в футбол», — приводит слова Ярмолюка официальный сайт «Брентфорда».

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 35 матчах «Брентфорда» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.