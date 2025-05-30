Алексей Батраков — рекордсмен по попаданию в сборные тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков чаще других футболистов был включён в состав символической сборной «Чемпионата», которую мы собирали каждый уикенд. Россиянин попал в состав девять раз.

Список всех игроков, которые попадали в сборные тура РПЛ на протяжении сезона, доступен по ссылке.

Сегодня «Чемпионат» запустил спецпроект, в котором каждый читатель может собрать свою сборную сезона РПЛ. За 30 туров в символические сборные попали множество игроков из разных клубов РПЛ. Каждый футболист, выбранный нами дважды и более раз, доступен для включения в сборную сезона.

Принять участие в составлении символической сборной РПЛ сезона-2024/2025 можно по ссылке. Каждый может выбрать одну из трёх предложенных расстановок на поле, а затем разместить на нём выбранных футболистов. Получившейся сборной можно поделиться в социальных сетях.

Собрать свою сборную можно здесь.