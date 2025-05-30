Нобоа: все потеряли от того, что российские клубы не играют в еврокубках

Бывший полузащитник «Рубина», московского «Динамо», «Зенита» и «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Все потеряли от того, что российские клубы не играют в еврокубках. Вы даже не можете оценить уровень РПЛ сейчас, потому что не встречаетесь с европейскими командами. Дай бог СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») скоро закончится и российские команды вернут на международную арену», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор национальная команда России проводит только товарищеские матчи.